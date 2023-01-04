«التموين»: استقبال رسالة السلع المصروفة للأسرة يتطلب تسجيل رقم الهاتف

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن أصحاب البطاقات التموينية الذين صرفوا المقررات المخصصة لهم عن شهر يناير الجاري من منافذ البقالين ولم يتسلموا رسالة هاتفية بالسلع المصروفة لهم سببها عدم تسجيل رقم الموبايل الخاص برب الأسرة على البطاقة.

رسالة نصية بالسلع التموينية على الهاتف المحمول

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تلقي رسالة المنصرف من السلع التموينية على البطاقة يتطلب أولا تسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية بشرط أن يكون مسجلا في إحدى شركات الاتصالات باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية، من أجل إرسال تعليمات الوزارة عبر رسائل نصية عليه.

تسجيل رقم الهاتف المحمول على موقع دعم مصر

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر موقع دعم مصر خدمة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، من خلال عدة خطوات تشمل التالي:

1- فتح رابط موقع دعم مصر من هنــا.

2- تظهر الصفحة الرئيسية للموقع ومدون بها أيقونة ثابتة لكتابة رقم البطاقة التموينية.

3- يظهر اسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية لكتابة رقم موبايل مسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات.

4- يقوم موقع دعم مصر بإعلام صاحب البطاقة بقبول تسجيل الرقم أو رفضه حال إدخال رقم غير مسجل باسم رب الأسرة.