تدريب 25 شابا في سوهاج على الحرف والصناعات ضمن مبادرة «ابدأ حياة»

انطلقت مبادرة "ابدأ حياة" لتطوير الصناعة المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لتدريب مجموعة من الشباب داخل عربات تدريب لتمكينهم اقتصاديا وتأهيلهم لسوق العمل المحلى والدولى وأستضافت محافظة سوهاج الدورة التدريبية التى ضمن 25 متدربا من شباب سوهاج على الصناعات التحويلية الجديدة بالمحافظة.

خلق سوق عمل جديد للشباب

قال محمد عبد اللاه، أحد المتدربين بالدورة التدربية الأولى للمبادرة، لـ «الوطن»، إنه كان بإحتياج لتلك الدورة ، حيث غيرت تفكيره تماما وجعلته يفكر بتعليم الحرف بنظرة مختلفة، خاصة أن المدربين كانوا على مستوى عال من الحرفية والمهنية مما جعلة يتقن ماتعلمه، وسيكون قادرا على تدريب المجموعة الثانية ومساعدتهم على التقديم للتدريب بالتدريب الثانى من المبادرة الذى سينطلق قريبا، حيث أنه تدرب على الحدادة وسيمتهنها أيضا.

التدريب على الإبداع والتطوير بالحرف

أضاف صلاح عمر، أحد المتدربين بالمجموعة الأولى لمبادرة ابدأ حياة، لـ «الوطن»، أنه يوجه شكرة للقيادة السياسية، لتأهيل الشباب حيث أنه أصبح يمتلك حرفة الأن بعد التدريب عليها وسيفتتح محل للحدادة ، وصنع التحف الحديدة ليبتكر بمجاله ويصدر أيضا .