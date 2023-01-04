مستشفى سوهاج الجامعي الجديد تخدم قطاع الصعيد بتكلفة مليار و178 مليون جنيه

تستهدف مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، توفير خدمة تعليمية وطبية لأبناء إقليم جنوب الصعيد، خاصة الظهير الصحراوي للمحافظة، الذى لاتتوافر به العديد من الخدمات، ما يثمن قيمة المستشفى لخدمة المجتمع العمراني بها، خاصة أن مدينة سوهاج الجديدة تقع على مفترق الطرق الصحراوية الغربية شمالا وجنوبا، والطرق الصحراوية الشرقية والطرق الزراعية بسوهاج.

مليار و178 مليون جنية تكلفة مستشفى سوهاج الجامعى الجديد

تكلفت مستشفى سوهاج الجامعي الجديد مليار و178 مليون جنيه، على مساحة 35923 متر مربع، وتتكون من 3 مبانٍ رئيسية، أحدها المبنى العلاجى بطاقة 300 سرير، والآخر التعليمي بطاقة 500 طالب، ومبنى المسجد، بالإضافة للمبانى الخدمية، منها بيت الطاقة ومحطة المياه والمحرقة.

وبدأ التشغيل التجريبى للمستشفى بداية أكتوبر 2022، بعدد 15 عيادة خارجية بعدة تخصصات كمرحلة أولى للافتتاح التجريبي، مع تشغيل باقى وحدات وأقسام المستشفى لتصبح جاهزة بنسبة 100% للافتتاح الرسمي.

3 عمليات جراحية خلال التشغيل التجريبي

وأجريت 3 عمليات جراحية تجميلية بمستشفى سوهاج الجامعى الجديد فترة التشغيل التجريبى، وضم الفريق الطبي الذى أجرى العمليات الثلاث الدكتور أسامة الشريف، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى هريدي، مدير عام المستشفى الجامعي الجديد، والدكتور سامية محمد سيد، أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل بكلية الطب في جامعة سوهاج.

10حالات غسيل كلوى يوميا بسوهاج الجامعى الجديد

كما استقبلت المستشفى الجامعى الجديد 10 حالات يوميا بوحدة الغسيل الكلوى، لعمل جلسات الغسيل الكلوي؛ إذ زودت وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى بـ32 ماكينة غسيل كلوي و32 سريرا، وتعمل من الساعة 9 صباحا حتى 1 ونصف ظهرا يوميا.