1272 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى لمشروع تطوير عواصم المحافظات في سوهاج

أطلق صندوق التنمية الحضارية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى في 2020 بمرحلتة الأولى العاجلة بعدة محافظات، بينها سوهاج.

وسلمت محافظة سوهاج أرض المشروع في 2020، وفقا لتصريح المهندسة صباح عثمان حسن، مدير وحدة التنمية الحضارية بسوهاج لـ«الوطن»، وهي قطعتى أرض بمساحة 10 أفدنة، و4 أفدنة لإنشاء 20 عمارة سكنية، بينها 14 على مساحة 10 أفدنة، تضم 1008 وحدات سكنية، بمساحات تبدأ من 110 حتى 120 مترا، و6 عمارات على مساحة 4 أفدنة، بها 264 وحدة سكنية بمساحة 175 مترا.

وأكدت المهندسة صباح أن جميع الوحدات السكنية بتشطيبات سوبر لوكس، جاهزة على التسليم للسكن، لافتا إلى أن المساحة البنائية تبلغ 30% تقريبا من مساحة الأرض الكلية، بينما المساحة المتبقية للخدمات والمتنزهات.

موقع وحدات مشروع تطوير العواصم بسوهاج

وكشفت مدير وحدة التنمية الحضارية بسوهاج، عن موقع الوحدات السكنية بحي غرب خلف معهد الأورام بمحافظة سوهاج، إحدى المناطق السكنية متكاملة الخدمات والقريبة من الأماكن الحيوية، مثل المدينة الطبية ومدينة سوهاج، بينما تبعد لأمتار قليلة عن حي البنوك وتقع بمنتصف المسافة بين جامعتى سوهاج القديمة بمدينة ناصر والجديدة بمدينة سوهاج الجديدة، ومتوفرة المواصلات، فهي تقع بجوار كوبرى سوهاج العلوي.

طرح أول وحدات سكنية بمشروع تطوير العواصم.

وقد جرى طرح جزء من الوحدات السكنية بالمشروع «أول عمارة سكنية»، يوم 18 ديمسبر الماضى 2022، خلال طرح بنك الإسكان والتعمير، وسيجرى طرح باقي الوحدات تباعا، وفقا للبنك، كما من المنتظر مشاركة محافظة سوهاج بمراحل مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى المقبلة.

مشروع تطوير عواصم المحافظات بسوهاج

وأفادت أكدت المهندسة صباح، بأن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى يهدف إلى تطوير العواصم والمدن بكل محافظة، وإتاحة وحدات سكنية للمواطنين، موضحة أنه جرى الانتهاء من إنشاء الوحدات السكنية داخل 20 عمارة بفترة قياسية لا تتعدى العامين، منذ 2020 موعد تسلم الأرض حتى 2022، موعد طرح أول وحدات سكنية للمواطنين.