«حياة كريمة» تنفذ 125 مدرسة جديدة في مراكز محافظة سوهاج

تستهدف المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة تنفيذ 125 مدرسة بمراكز المبادرة بسوهاج ، وفقا للدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ "الوطن"، تم الإنتهاء من 73 مدرسة منها ، توفر 913 فصل دراسي، بتكلفة إجمالية 362 مليون و 800 ألف جنيه، تم إستلام 30 مدرسة منها ودخلت العمل بالفعل بالعام الدراسى الحالى وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، لتقليل كثافة الطلاب بالفصول وتحسين جودة العملية التعليمية.أضاف "وكيل تعليم سوهاج" أنه يجرى العمل للإنتهاء من المدارس المتبقية،حيث تم الإنتهاء من نسبة تنفيذ عالية منهم.

المدارس التى تم الإنتهاء منها بسوهاج

أوضح المهندس سيد أبو عقيل رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج أن المدارس التي تم الانتهاء منها تشمل " 17 مدرسة بمركز جرجا، بقوة 197 فصل، بتكلفة 75 مليون و920 ألف جنيه، و19 مدرسة بمركز البلينا، بقوة 222 فصل دراسي، بتكلفة 83 مليون و 980 ألف جنيه ، و7 مدارس بمركز طما، بقوة 96 فصل بتكلفة 50 مليون و180 ألف جنيه، و5 مدارس بمركز ساقلتة، بقوة 76 فصل، بتكلفة 29 مليون و 780 ألف جنيه، و7 مدارس بمركز دار السلام،بقوة 96 فصل دراسي، بتكلفة 36 مليون و 140 ألف جنيه و 11 مدرسة بمركز المنشاة، بقوة 144 فصل، بتكلفة 53 مليون و860 ألف جنيه، و7 مدارس بمركز المراغة، بقوة 82 فصل، بتكلفة 32 مليون و 910 ألف جنيه.