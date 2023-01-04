إنشاء مشروعات تعليمية وبحثية بالحرم الجامعي الجديد في مدينة سوهاج الجديدة

أنشئ المقر الجديد لجامعة سوهاج بمدينة سوهاج الجديدة «الكوامل»، على مساحة 1000 فدان تقريبا، بينها 750 فدان للمباني، و250 للمزارع.

وصدر قرار إنشاء جامعة سوهاج كجامعة مستقلة بعد تبعيتها لجامعة أسيوط، ثم جامعة جنوب الوادى عام 2006، وجرى نقل معظم الكليات النظرية إلى الحرم الجامعي الجديد، بالإضافة لكليات الطب البيطري والتربية، كما يجرى إنشاء عدة مبانٍ وكليات جديدة بالحرم الجامعي الجديد.

كليات جامعة سوهاج الجديدة

وبلغت عدد المشروعات المنفذة بجامعة سوهاج 15 مشروعا تضم مبنى للإدارة المركزية وملحقاتها على مساحة 8500 متر، بتكلفة 183,5 مليون جنيه، يتكون من 5 أدوار عليا وآخر أرضي.

ويضم المبنى مكتب رئيس الجامعة وقاعة مجلس الجامعة وقاعات الاجتماعات الفرعية ومبنى لكلية طب الأسنان، على مساحة 5000 متر، بتكلفة 242 مليون جنيه، يتكون من 4 أدوار متكررة وآخر أرضي والبدروم مبنيان كإسكان للطلاب، ومبنى لكلية العلوم ومجمع للمدرجات، وآخر للفصول وكليات التربية الرياضية وطب الأسنان ورياض الأطفال والحقوق.

كما تضم جامعة سوهاج بمقرها الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، مباني كليتي الصيدلة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، على مساحة 2500 متر مربع بكل مبنى، ويتكون المبنى من 5 طوابق وبدروم، ويضم 3 مدرجات سعة كلا منها 500 طالب.

14 مليون جنيه تكلفة مركز المعلومات بجامعة سوهاج

هذا بالإضافة إلى مركز للمعلومات، أسس على أحدث النظم التكنولوجية المتوافقة مع التعليم الرقمي، لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، يتكون من غرفتين رئيسيتين بتكلفة 14 مليون جنية، ويضم كل بيانات أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة، وجرى تأمينها ضد الحريق أو السرقة.