شاب يقتل والده بـ«فأس» في طنطا.. والتحريات: المتهم مريض نفسي

أنهى شاب حياة والده في مركز طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وحُرر محضر بالواقعة.

مقتل شخص على يد ابنه

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وغرفة عمليات الإسعاف إخطارا، من المباحث الجنائية بمركز ومدينة طنطا، بوردو بلاغ من الأهالي، يفيد بقيام شاب بقتل والده مستخدماً فأس، بعزبة مطر التابعة لقرية ميت حبيش البحرية، بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، التي أجراها الرائد حسام قطامش رئيس مباحث مركز طنطا، قيام شاب يدعى «م .ا.ع»، مريض نفسي، بضرب والده على الرأس مستخدماً فأس، مما أدى إلى وفاته في الحال ولم يتمكن أحد من إنقاذه.

ضبط المتهم

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وجرى ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الحادث، واقتياده إلي ديوان عام مركز شرطة طنطا، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

الرأي القانوني

وقال المحامي والخبير القانوني محمد طارق العريان، أن المادة رقم 62 من قانون العقوبات نصت على أنه لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.