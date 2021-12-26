عاجل.. شاب يقتل والده وشقيقته في إمبابة.. والأمن يقبض عليه

شهدت منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، جريمة قتل في الساعات الأولى من صباح اليوم، بشارع أبو بكر الصديق في أرض الجمعية.

وكشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء مدحت فارس، تفاصيل قيام شخص بقتل والده وشقيقته بمنطقة إمبابة، حيث تلقت شرطة النجدة بلاغا بقيام شخص بقتل والده وشقيقته في إمبابة بمحافظة الجيزة.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن الأب يبلغ من العمر 70 عاما، والابنة 43 عاما، وتم العثور عليهما متوفيين بطعنات متعددة ونقلا لمستشفى معهد ناصر.

تحريات المقدم مؤمن فرج رئيس المباحث، واللواء علاء فتحي، رئيس المباحث الجنائية، كشفت أن المتهم يبلغ من العمر 31 عاما، ومهتز نفسيا، ومسجل جنائي جرائم نفس تعدي وضرب ومشاجرات.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو يهذي بعبارات غير مفهومة.