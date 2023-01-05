«ركن للأكل الصيامي» في كافيه بجامعة القاهرة: بيتزا بدون ألبان وكاليماري

أيام قليلة ويحل الاحتفال بعيد الميلاد، الذي يحتفل به الأقباط الأرثوذكوس، بعد صوم استمر لمدة 42 يومًا، ومع تزامن توقيت صوم الميلاد مع الفصل الدراسي الأول، حرص مطعم وكافية «رويال» بجامعة القاهرة على تقديم قائمة طعام صيامي، تلبية لاحتياجات الدارسين بالجامعة من الطلاب المسحيين، والالتزام بأنواع متعددة من الأطعمة النباتية تلقى قبول الطلاب.

عمرو حسن، 32 عاما، صاحب كافية «رويال» الذي يبعد مسافة بسيطة عن قبة الجامعة بالقرب من كلية الآداب، يقول إنه منذ أن استأجر الكافيه وهو يحرص على تقديم الطعام الصيامي باستمرار ويراعي الأعياد ومواسم الصيام الأخري التي تتطلب أنواعا معينة من الطعام، وهو الكافية الوحيد بالجامعة الذي يقدم طعام صيامي: «لازم نراعي احتياجات الطلبة المتنوعة».

قائمة الطعام الصيامي في كافية رويال بجامعة القاهرة

تشمل قائمة الطعام التى أعدها مطعم وكافية «رويال» بجامعة القاهرة على أنواع متعددة من بينها وجبات الغداء: «ساندوتشات البطاطس بأنواع متعددة، فضلا عن الكريب والمكرونة»، وتعويض اللحوم بأنوع سندوتشات من والجمبري والمشروم والكاليماري، بالإضافة إلى الإفطار الذي يشمل «الفول والطعمية والمسقعة وبابا عنوج»، ويحرص القائون على المطعم إعداد هذه الأنواع بدون ألبان لكونها مصدر حيوني، يؤكد عمرو: «بنعمل بيزا وفطاير بدون ألبان وزبدة».

وبالإضافة إلى أنواع المأكولات الصيامي، يحرص «عمرو»، على تقديم كل ما هو جديد من سواء فى السندوتشات أو التسالي: «كل ما بنشوف حاجة جديد بنعملها.. عندنا نظام الأكل السوري، والأيس كريم نيتروجين وبطاطس كروكيت»، ويستعد لإعداد مأكولات للصوم الكبير الذي ينتهي بعيد القيامة.

استعداد الكافيه لشهر رمضان

ورغم ذلك لا يغير «عمرو» في نظام المأكولات فى شهر رمضان لاقتصار مواعيد الدراسة على وقت مبكر من اليوم للسماح للطلاب بالإفطار مع أسرهم وذويهم: «في رمضان الأمور بتخلف لأن محدش بيفضل في الجامعة لوقت الفطار»، فضلا عن تقليل أيام الدراسة في رمضان واعتماد بعض المحاضرات «أون لاين»، لكن في هذا العام سوف يكون الأمر مخلتف لمجيء شهر رمضان في منتصف الفصل الدراسي الثاني.

ويبدأ صوم الميلاد «الصوم الصغير» يوم 25 نوفمبر في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويستمر لمدة 43 يومًا على أن ينتهي ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بينما يبدأ في الكاثوليكية في الـ9 من ديسمبر ويستمر لمدة 15 يومًا، ويعتبر صوم الميلاد من الدرجة الثانية، ويتناول الأقباط فيه الأطعمة النباتية، ويمتنعون تمامًا عن أكل اللحوم، ويُسمح فيه بأكل السمك كل أيام الأسبوع ما عدا يومي الأربعاء والجمعة، وأيضًا البرمون، وهو الذي يسبق عيد الميلاد مباشرة.