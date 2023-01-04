مصرع ميكانيكي على يد شقيقين في مشاجرة لخلافات الجيرة بكفر الشيخ

شهدت المدينة الصناعية بغرب مدينة كفر الشيخ، مشاجرة بين ثلاثة أشخاص بسبب خلافات الجيرة، انتهت بمقتل ميكانيكي، علي يد فكهاني وشقيقه صاحب محل زيوت سيارات.

وأصيب الميكانيكي بطعنة نافذه بالصدر، وجرى نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام، غير أنه توفى متأثرًا بإصابته في المشاجرة.

تفاصيل المشاجرة

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد قيام ضباط مباحث قسم شرطة ثاني كفر الشيخ، من فرض السيطرة علي المدينة الصناعية، وعمل انتشار أمني، على خلفية مشاجرة شبت بين ثلاثة أشخاص بسبب خلافات الجيرة، وأُصيب أحدهم بطعنة نافذة بالصدر، وتوفي متأثرًا بإصابته.

وتبين من إخطار إدارة البحث الجنائي لمدير أمن كفر الشيخ، أن مستشفي كفر الشيخ العام، استقبلت «ع.ا»، 55 عاماً، ميكانيكي بالمدينة الصناعية، مصاب بجرح نافذ بالصدر، وتوفي متأثرًا بإصابته، ليُجري نقله إلي مشرحة مستشفي كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما جري ضبط الطرف الثاني من المشاجرة.

كما تبين أن المتهم الأول يُدعي «أ.ا»، 40 عاماً، فكهاني، ومقيم بالمدينة الصناعية، وشقيقه «م.ا»، 53 عاماً، صاحب محل زيوت سيارات، ليُجرى اقتيادهم إلي قسم شرطة ثاني كفر الشيخ.

وحُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض علي جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.