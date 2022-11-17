سقوط أمطار متوسطة في كفر الشيخ والصيادون يترقبون حركة الأمواج

سقطت اليوم الخميس، أمطار ما بين متوسطة وخفيفة على سواحل محافظة كفر الشيخ، وعدد من مدنها وقراها، وسط ظهور للسحب المنخفضة في السماء، وترقب لحركة الصيد بمياه البحر الأبيض المتوسط، بسبب ارتفاع الأمواج لأكثر من مترين ونصف المتر.

أمطار متقطعة

وقال حمدى شرابي رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في تصريح لـ«الوطن»، إن الأمطار التي هطلت على سواحل البرلس كانت متقطعة وسط ظهور كثيف للسحب المنخفضة في السماء، ونشاط للرياح غربية شرقية على السواحل، وهو ما يجعلنا في حالة ترقب على مدار الساعة.

توقعات الأرصاد

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت حالة الطقس اليوم الخميس بمحافظة كفر الشيخ، لتسجل العظمى 25 درجة مئوية، والصغري 13 درجة مئوية، وسقوط الأمطار بنسبة 13%، والرطوبة 45%، وسرعة الرياح 10كم/ساعة.

كما شهدت المدن الساحلية حالة من الاستعداد التام مع هطول الأمطار اليوم وتقلبات حالة الطقس، وذلك من خلال التنسيق عبر غرف العمليات الفرعية لرؤساء المدن الساحلية مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة حالة الطقس والتحرك الفاعل حال حدوث أي مشكلات جراء سقوط الأمطار.