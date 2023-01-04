سمسم شهاب بعد خضوع زوجته لعملية جراحية: «ربنا ابتلاها ليطهرها»

كشف الفنان سمسم شهاب، عن تطورات الحالة الصحية لزوجته، بعد خضوعها لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني، مؤخرًا، مؤكدًا أنّ حالتها مستقرة وتستكمل فترة العلاج في المنزل.

وكتب سمسم شهاب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد والشكر لله، لقد خرجت زوجتي من غرفة العمليات أول أمس، وعادت أمس لبيتها بفضل الله، ولكنها ستظل تحت الملاحظة الطبية لمدة شهر ونصف»، مضيفًا: «ألف ألف ألف شكر لكل من ساندني بالدعاء لكل من اتصل بي واهتم بالسؤال».

وتابع سمسم شهاب: «ألف شكر لكل من لم يسأل ولا يهتم لأنه أكد لى أني لست فى حساباته وهذا يجعلني أكثر سعادة لأني لست في حسابات من هم لا يستحقون أن أكون أخًا أو صديقًا لهم، الحمدلله على نعمة حب الناس ومن هم أنهم المحترمون فقط».

وأضاف: «عادت الروح للبيت، لقد عاد الحنان والأمان، زوجتى اضاءت بيتي من جديد ولكن بنور أعلى وأقوى لأنك تعودي بعد صراع لا يخوضه إلا الأقوياء الطيبين، فالله يختار عباده المقربون ويبتليهم ليطهرهم أكثر وأكثر ويقربهم إليه أكثر وأكثر».