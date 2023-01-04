انتشار معدات إزالة تراكمات مياه الأمطار في شوارع الشرقية 

شهدت محافظة الشرقية حالة من التقلبات الجوية، وسقوط أمطار غزيرة على عدد من مراكز ومدن المحافظة.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني بالشوارع، لمتابعة أعمال شفط وكسح مياه الأمطار وإزالة آثاره من الشوارع، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

عزل أعمدة الإنارة

ومنذ الساعات الأولى لسقوط الأمطار تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالشوارع لمتابعة أعمال كسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة باستخدام سيارات شفط المياه، والتأكد من عمل صفايات الأمطار لتصريف المياه بها، فضلاً عن إزالة آثاره لتيسير حركة المواطنين، إضافة إلى مراجعة أعمدة الإنارة، والتأكد من عزلها بشكل جيد، منعاً لحدوث حوادث صعق بالكهرباء وتشغيل كشافات الإنارة المعطلة لتحسين الرؤيه البصرية بالشوارع والطرق العامة.

ومازالت الأجهزة التنفيذية في حاله تأهب مستمر لمواجهة التقلبات الجوية، مع استمرار رفع درجة الاستعداد بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وربطها بغرفه العمليات الرئيسية بالديوان العام، للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أي مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة، فضلا عن استمرار المتابعة الدورية لكل محطات الرفع والتأكد من انتظام عملها، تزامنًا مع بيان هيئه الأرصاد الجوية باحتماليه سقوط الأمطار وتعرض البلاد لموجه من الطقس السيئ.