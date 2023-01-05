خطة «كريم» وصديقه لإنهاء حياة مدير الطب البيطري.. قتلاه وسرقا 500 جنيه

6 سنوات قضاها «كريم» في شارع الإخلاص بالطالبية، كان عمره 17 عامًا حين جاء للسكن بصحبة أسرته، افتعال المشكلات والمشاجرات مع جيرانه كانت العلامة الغالبة في تصرفات الشاب العشريني، حتى ختم علاقته السيئة بجريمة قتل مروعة راح ضحيتها جاره «محسن. م» 72 عاما، مدير الطب البيطري السابق في الجيزة، داخل منزله في ذات الشارع الذي يسكن فيه المتهم، الذي بيّت نية القتل والغدر للظفر بـ«تحويشة عمر الضحية».

مسرح الجريمة

معاينة مسرح الجريمة من جانب فريق البحث الجنائي، الذي أشرف عليه اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كشف عن أنّ الجريمة حدثت بدافع السرقة، ومن هنا كان الخيط الأول الذي حدده فريق البحث الجنائي، وجرى تكثيف البحث عن اللص منفذ الجريمة حتى تم تحديده من خلال الأدلة الفنية، سواء كاميرات المراقبة وبصمات الأصابع التي رُفعت من مسرح الجريمة، بعد اكتشافها من قبل نجل شقيقة المجني عليه المهندس «إيهاب. هـ» 52 عاما، الذي حضر لزيارته.

سرقة 500 جنيه من منزل مدير الطب البيطري السابق بالجيزة

«500 جنيه، وجهاز لاب توب hd، وشاشة سامسونج 22 بوصة، وساعة رجالي».. هي المسروقات التي تم حصرها من شقة المجني عليه، وانكشفت تفاصيل الجريمة بمواجهة المتهم «كريم» الذي ذكر أنّه كان يعرف المجني عليه جيدًا، وكان يعرف أنّه يقيم بمفرده في شقته بعقار مجاور للعقار الذي يقيم فيه المتهم في شارع الإخلاص بالطالبية، واتفق المتهم مع صديقه «يوسف. ط» 22 عاما، على قتل المجني عليه لسرقة ما لديه من نقود ومحتويات الشرقة، فوافقه الأخير الرأي بحكم وجود علاقة صداقة قديمة بينهما، حيث كانا يقيمان سويًا في شارع عبدالعزيز بالقاهرة، قبل أن ينتقل المتهم الرئيسي «كريم» بصحبة أسرته للإقامة في الجيزة منذ 6 سنوات.

خطة الجريمة

روى المتهم الرئيسي «كريم» خطة الجريمة، وأنّه تمكن من دخول شقة مدير الطب البيطري السابق في الجيزة بشكل شرعي، بعد أن طرق على باب الشقة وكان وقتها بصحبته شريكه في الجريمة «يوسف» الطالب الجامعي، وعندما فتح لهما الباب خنقاه حتى الموت، بعد أن نجحا في تقييده بالحبال وتكميم فمه بلاصق للتأكد من وفاته، وتمكنا من سرقة 500 جنيه وبعض محتويات الشقة، وساعة يد.

خبير قانوني يشرح عقوبة الجريمة

الخبير القانوني الدكتور عبدالله محمد عبدالله، قال إنّ جريمة مقتل مدير الطب البيطري السابق في الجيزة وفق ما انتهت النيابة العامة من أدلة، وأُسندت للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة، وأنّ عقوبتهما هي الإعدام شنقًا، لأن جريمة القتل العمد اقترنت بجريمة أخرى وهي السرقة بالإكراه.