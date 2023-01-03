5 أرقام للتواصل مع المرور في حالة حوادث الطرق بسبب الشبورة أو الأمطار

مع بداية فصل الشتاء منذ نحو أسبوعين، زادت تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لجميع السائقين على الطرق، من الشبورة المائية الكثيفة، التي تقلل من الرؤية الأفقية، خاصة في الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة، على الطرق الصحراوية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى التحذيرات الخاصة بتوخي الحذر الشديد أثناء القيادة خلال الأمطار الغزيرة والمتفاوتة الشدة، التي زادت مع بداية موسم الأمطار، لتشمل مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية.

وحرصت وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للمرور، على نشر أرقام الإغاثة السريعة لمساعدة قائدي المركبات في التواصل السريع مع الإدارة في حالة حوادث الطرق، أو وجود أي مشكلة على الطرق المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على تأمين المواطنين بجميع الطرق، والتقليل من نسب الحوادث، بسبب السرعة خلال الشبورة الكثيفة أو الأمطار.

لذا تستعرض «الوطن»، من خلال السطور التالية، أرقام الإغاثة التي يمكن من خلالها سرعة التواصل مع إدارة المرور، للإبلاغ عن أي حوادث على الطرق.

أرقام التواصل مع إدارة المرور في حالة حوادث الطرق

وفي هذا الإطار، حرصت الإدارة العامة للمرور، على نشر عدد كبير من سيارات الإغاثة المرورية على الطرق الداخلية والمفتوحة كافة، بالإضافة إلى الرابطة بين المحافظات، والزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، لتدخل السريع في حالات الحوادث ومساعدة قائدي المركبات في حالة وجود أي مشكلات بسبب الأمطار أو الشبورة.

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