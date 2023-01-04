مصرع شاب وإصابة 37 آخرين في 3 حوادث بالإسماعيلية خلال 24 ساعة 

شهدت محافظة الإسماعيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث راح ضحيتها شاب في الثلاثينيات من العمر وأصيب 37 آخرين نقلو إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وبحسب المصادر الطبية في مستشفيات الإسماعيلية، فإن 6 حالات خطرة، تم حجزهم بالمستشفيات لدخولهم غرف العمليات وإجراء جراحات لازمة لهم لحين استقرار حالتهم الصحية.

مصرع شخص وإصابة 15 في حادث قرب العاشر من رمضان

ولقي شاب مصرعه وأصيب 15 آخرين جراء انقلاب سيارة ربع نقل قرب منطقة الصفدي على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بمدخل مدينة العاشر من رمضان ونقلو إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

وقالت المصادر الطبية في المستشفى، إن المصابين وصلوا إلى قسم الطوارئ بينهم 3 حالات خطرة لزمت دخولهم غرف العمليات، وتنوعت ما بين كسور مختلفة وكسور في العمود الفقري ونزيف داخلي في الرأس والبطن.

إصابة 13 في حادث اتوبيس عمال بالإسماعيلية

وتعرض أتوبيس نقل عمال للتصادم مع سيارة ميكروباص في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، أسفر عن انقلابه وإصابة 13 شخصًا نقلو إلى مستشفى القصاصين المركزي.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بـ10 سيارات إسعاف إلى مكان وقوع الحادث، ونقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى القصاصين المركزي.

وتنوعت الإصابات، بين كسور مختلفة وجروح سطحية واشتباه ما بعد الارتجاج مشيرة إلي أنه تم خروج 7 حالات ضمن المصابين من المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية.

إصابة 9 بينهم 5 سيدات قرب فايد

وتعرضت سيارة ربع نقل للانقلاب في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، على وصلة أبو سلطان قرب مركز ومدينة فايد، أسفرت عن إصابة 9 أشخاص بينهم 5 سيدات من العمال في المزارع.

وقالت المصادر الطبية، إن معظم الحالات وصلت إلى مجمع الإسماعيلية الطبي مصابة بكسور وجروح مختلفة إلا أن هناك بعض الحالات وصلت مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وارتجاج في المخ وكسور بالحوض والقدمين.