دفن جثة شخص وخروج 30 مصابا في حوادث سير بالإسماعيلية

قالت مصادر طبية في مستشفيات الإسماعيلية، إن 30 شخصا من المصابين في حوادث الإسماعيلية التي وقعت خلال 24 ساعة الماضية خرجوا بعد استقرار حالتهم الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، إن المصابين في حوادث الإسماعيلية خضعوا للفحص بالأشعات للتأكد من عدم وجود كسور، أو مضاعفات صحية فيما تم احتجاز 7 آخرين لحين استقرار حالتهم الصحية.

دفن جثمان المتوفى

وأمرت جهات التحقيق بدفن جثمان المتوفى في حادث طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي جراء انقلاب سيارة ربع نقل يستقلها عدد من العمال الزراعيين في إحدى المزارع على الطريق.

وانتدبت النيابة العامة مفتش الصحة لمعاينة ومناظرة الجثمان، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث قبل تسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه.

مصرع شخص وإصابة 37 في 3 حوادث متفرقة

ولقي شخص مصرعه وأصيب 37 آخرون في 3 حوادث متفرقة خلال 24 ساعة الماضية في محافظة الإسماعيلية، وتم نقلهم إلى مستشفيات فايد والقصاصين ومستشفى جامعة قناة السويس ومجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت المصادر، إن 16 شخصا أصيبو في انقلاب سيارة على طريق القاهرة فيما تعرض أتوبيس للانقلاب على طريق الدواويس، وأصيب فيه 13 شخصا، إلى جانب انقلاب سيارة ربع نقل قرب مركز فايد، أصيب فيها 9 أشخاص.

وأشارت المصادر إلى أن الإصابات تنوعت بين كسر بالعمود الفقري ونزيف داخلي في البطن والرأس وكسور مختلفة، وجروح وكدمات في أنحاء الجسم.