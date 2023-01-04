إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أُصيب 5 مواطنين بينهم طفل بإصابات متنوعة في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وذلك بنطاق مركزي «كفر الشيخ، والرياض»، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

تفاصيل الحوادث

تلقى اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول مصابين في حوادث متفرقة بكفر الشيخ، وجرى تقديم الإسعافات المطلوبة لهم.

وبالانتقال والفحص، تبين من سجلات المستشفى، إصابة كلا من «م. ع»، 24 سنة، من مدينة كفر الشيخ، بجروح وكدمات، في انقلاب سيارة بكفر الشيخ، و«ع.م.ع»، 45 سنة، من مسير، بجروح فى الرأس، لسقوط جسم صلب عليها.

كما أُصيب «أ.م.ك»، 17 سنة، من الرياض، بجروح في الصدر والظهر، في حادث انقلاب دراجة نارية، و«م. ح. م»، 19 سنة، من كفر البسطويسي، باشتباه تسمم، لتناول دواء بطريق الخطأ، فيما أُصيب الطفل «أ. أ. س»، 6 سنوات، من قرية الحمراوي، باشتباه تسمم، لتناول مادة غير معلومة.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.