190 مليار جنيه حصيلة بيع شهادة «طلعت حرب» ببنك مصر: فائدة 18%

جمعت فروع بنك مصر بجميع المحافظات المصرية أكثر من 190 مليار جنيه من حصيلة بيع شهادة «طلعت حرب» ذات العائد 18% منذ طرحها في 22 مارس الماضي، بعد قرار البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أو ما يعادل الـ1% في جلسة استثنائية صباح يوم الاثنين الموافق 21 مارس الماضي.

توقعات بوصول الحصيلة إلى 200 مليار جنيه بنهاية أبريل

وكشف محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حصيلة بيع الوعاء الادخاري الجديد «طلعت حرب» ذات العائد 18%، بلغت حتى أمس الثلاثاء، نحو 190 مليار جنيه، متوقعاً أن ترتفع حصيلة بيع شهادات الادخار إلى 200 مليار جنيه قبل نهاية شهر أبريل الحالي، وسط استمرار العملاء والمواطنين فى شراء الشهادة الوليدة.

وفي 22 مارس الماضي أعلن مجلس إدارة بنك مصر، طرح وعاء ادخاري جديد أطلق عليه «شهادة طلعت حرب» بعائد شهري 18% بمدة استحقاق عام وبفئات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

بنك مصر والأهلي المصري يطرحان شهادة بعائد 18%

وطرح بنكا مصر والأهلي المصري وعاء ادخاريا بمتوسط عائد 18% سنويا، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 1% في جلسة استثنائية عقدتها اللجنة عقب قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ظل الموجات التضخمية العالمية كأحد التداعيات السلبية لجائحة كورنا ثم الحرب الروسية في أوكرانيا التي اندلعت في 24 فبراير الماضي، وانعكست على الأوضاع المحلية ويصل متوسط أسعار الفائدة حالياً نحو 9.25 % و10.25% و9.75% على التوالي إلى جانب سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75% بدلاً من 8.75%.