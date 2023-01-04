3 أشخاص توفوا حزنا على أشقائهم.. استشاري أمراض قلب يكشف السبب

فاجعة كبرى عاشها، أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أمس، بعد وفاة شقيقتين هما: «هانم ونصرة»، إذ رحلت الأخت الكبرى حزنا على وفاة الصغرى التي كانت تعاني من السرطان، إذ تعرضت «هانم» لغيبوبة مفاجئة وأزمة قلبية إثر رحيل شقيقتها، وجرى تشييع جثمانيهما في جنازة واحدة.

شاب يرحل حزنا على وفاة شقيقه

لم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها، بل شهدت قرية الحامولي التابعة لمحافظة الفيوم في يوليو 2022، واقعة مشابهة، بعد أن خيمت حالة من الحزن عليهم، عقب وفاة شقيقين في ساعة واحدة، إلا أن أحدهما توفى بصورة مفاجئة، فلم يتحمل الأصغر خبر الوفاة، وحال قيامه بإنهاء الإجراءات لنقل جثته إلى القرية، وقع مغشيًا عليه، إذ تبين أنه فقد حياته حزنًا على شقيقه، وتم تشيع جثتيهما في مسقط رأسهما.

شاب يلحق بصديقه بعد وفاته

في سياق منفصل، سيطرت حالة من الحزن على أبناء قبيلة الحميدات في محافظة قنا في شهر أكتوبر 2022، لوفاة شابين صديقين في ساعة واحدة، حيث توفى الأول بأزمة قلبية في أثناء سيرة في الشارع بالمدينة، وثم لحق به صديقه حزنا على فراقه.

عند وفاة أحد الأشقاء أو الأصدقاء المقربين، يصبح الشخص في حالة صدمة غير قادر على استيعاب الموقف، يرفض العقل تصديقه، فضلا عن تأثر القلب بكم الحزن الذي يشعر به، ترصد «الوطن» في هذا التقرير كيف يتأثر الشخص بهول الموقف، ما يؤدي إلى الوفاة وراء شقيقه.

السبب وراء الموت المفاجئ

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور محمود مازن، استشاري أمراض القلب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الموت المفاجئ لأحد الأشخاص المقربين، يدفع الآخر للموت ورائه، ويكون الحزن هو السبب الرئيس، موضحا أن القلوب التي تتعرض لأزمات وصدمات، ولن تتحملها يؤدي إلى الوفاة، وذلك نتيجة اختلال كهرباء القلب، مشيرًا إلى أن هذا الاختلال يؤثر على تنظيم نبضات القلب، ما يؤدي إلى الوفاة متأثرا بالحزن.