اللحظات الأخيرة في حياة ضحايا بيارة البحيرة.. «أصحاب والموت رفض يفرقهم»

مع شروق أشعة الشمس، اتجه 8 عمال إلى مقر عملهم بمحطة صرف صحي قرية «زلط» في مدينة كفر الدوار، ليبدأ كل منهم عمله المكلف به، وبعد دقائق معدودة سمعوا صوت استغاثة أحدهم من داخل بيارة صرف، فحاولوا إنقاذ زميلهم، غير أن المحاولة انتهت بمصرع بعضهم وإصابة البعض الآخر.

محاولة إنقاذ عامل

«بدأ واحد تلو الآخر في الهبوط إلى بيارة الصرف الصحي لإنقاذ زميله، إلا أنهم لم يصعدوا، الأمر الذي أثار قلق بعضهم، خاصة أنهم لم يدركون ما أصاب باقي زملائهم، وأسفر الأمر في النهاية عن مصرع وإصابة 8 عمال»..هكذا وصف أشرف رحيم، صديق الضحايا اللحظات الأخيرة في حياتهم، خلال حديثه لـ«الوطن».

ويروي «رحيم»، ودموعه تنهمر على وجهه، أن إسماعيل زلط أحد أصدقائه المتوفين عرف قبل وفاته بيوم واحد أنه سيُرزق بمولوده الأول، حيث أعد لهم جميعا «عزومة» احتفالا بهذا الخبر، إلا أنه توفى قبل رؤيته لطفله، مشيرا إلى أن الفقيد كان عائلا لأسرته وأخوته.

وتابع «كلنا أصحاب من زمان، وخصوصا الأربعة اللي توفوا من قرية واحدة، عاشوا مع بعض، والموت كمان رفض يفرقهم»، واختتم حديثه «حاولوا ينقذوا بعض بس ماتوا، ونحتسبهم شهداء عند الله».

مصرع وإصابة 8 عمال داخل بيارة صرف صحي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا، يفيد استقبال مستشفى كفر الدوار 4 جثث و4 مصابين جراء انزلاقهم داخل بيارة صرف صحي بمحطة زلط بدائرة مركز كفر الدوار، ونُقلوا جميعا إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.

وتبين مصرع كل من أحمد عبدالقادر، 28 سنة، وحمدي عبدالحميد، 25 سنة، وحسيني محمد، 22 سنة، وحسني زلط، 30 سنة، وجميعهم يقيمون في مركز كفر الدوار، وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة .

فيما أصيب كل من أحمد سامي، 30 سنة، وعلاء جودة، 28 سنة، وأحمد فتحي، 28 سنة، وعبدالحي عبده عبدالحي، 22 سنة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.