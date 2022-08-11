مصرع طفل داخل بيارة صرف صحي بأسيوط

لقي طفل مصرعه بعد سقوطه داخل بيارة صرف صحي، في أثناء لهوه مع الأطفال في قرية موشا، التابعة لمحافظة أسيوط، وجرى انتشال الجثمان، ووضعه في مشرحة المستشفى العام، لاتخاذ الإجراءات، واستخراج تصريح بالدفن.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، بلاغا من الأهالي بقرية موشا، التابعة لمركز أسيوط، يفيد بسقوط طفل يدعى «كريم»، 7 سنوات، داخل بيارة صرف صحي، في أثناء لهوه مع الأطفال، ولقي مصرعه في الحال.

وجرى انتشال الجثمان ووضعه داخل مشرحة المستشفى العام، والتحفظ عليه لحين انتهاء التحقيقات واستخراج تصريح الدفن، وتسليمه إلى ذويه لدفنه.

تفحم سيارة أجرة بالكامل

وفي وقت سابق، تفحمت سيارة أجرة بالكامل إثر ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران بها، في منطقة الأربعين بحي غرب بأسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، بلاغا من الأهالي وغرفة عمليات المحافظة، بوقوع حريق سيارة أجرة وتفحمها بالكامل، إثر ماس كهربائي بحي غرب، دائرة قسم أول.

وحضر مأمور القسم ومسؤول الأزمات بحي غرب، وجرى السيطرة على الحريق واشتعال النيران، ورفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.