إصابة شاب بطعنة نافذة في مشاجرة ببورسعيد 

أصيب شاب، مساء اليوم، بطعن نافذ في البطن، إثر اعتداء من آخرين عليه بسلاح أبيض في منطقة القابوطي الجديد، بحي الجنوب أول ببورسعيد.

نقل المصاب إلى المستشفى

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد وصول فؤاد علي فؤاد، 21 سنة، من بورسعيد، إلى مستشفى الزهور، مصابا بجرح نافذ في البطن من الجانب الأيمن، ويُجرى إسعافه ونقله إلى غرفة العناية المركزة.

التحريات الأولية

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وأقوال شهود عيان الحادث، أن الشاب أصيب بعد اعتداء آخرين عليه بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهم، ويجرى ضبط أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم فيها.

وأوضح المحامي جاسر المصري أن الحكم في القضية يتم طبقا لتحريات البحث الجنائي بقسم شرطة الجنوب، وأقوال شهود الحادث، وإذا ثبت أن الطعن كان دون سبق إصرار وترصد يكون الحكم فيها مخففا، لكن في حال إثبات رجال البحث الجنائي بالتحريات وجود سبق إصرار وترصد، تتحول القضية إلى جناية قتل، وقد تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في حالة الإصابة، وفي حالة الوفاة تصل إلى الإعدام.