إصابة شاب في مشاجرة مع آخرين ببورسعيد

أصيب شاب في مشاجرة بعد اعتداء آخرين عليه بالسلاح الأبيض بمنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور ببورسعيد، وجرى نقله إلى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بوصول شاب إلى مستشفى السلام بورسعيد محول من مستشفى ال سليمان عن طريق الأهالي في حالة حرجة.

وتبين بالفحص أن الشاب يدعى محمد هاني محمد إبراهيم سليمان 20 سنة بدون عمل ومقيم بمنطقة علي بن أبي طالب مصاب بجرح قطعي بالرأس مع اشتباه كسر بعظام الجمجمة وعدد 2 جرح قطعي بالذراع الأيسر وعدد 1جرح قطعي بالذراع الأيمن مع اشتباه قطع بالأوتار والحالة العامة حرجة وجاري تقديم الإسعافات الأولية له.

البحث عن المعتدين

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن المصاب تعرض لاعتداء من قبل آخرين فوجىء بهم أمامه وذلك على خلفية مشاجرات سابقة في منطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور.

ويجري رجال شرطة قسم الزهور البحث عن المعتدين والسلاح الأبيض المسخدم في الجريمة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

العقوبة المتوقعة

من جانب، قال جاسر المصري محام، إن تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وأقوال شهود الحادث بالإضافة إلى أقوال المصاب متى تسمح حالته ستظهر إذا كان الاعتداء نتيجة مشاجرة دون سبق إصرار وترصد ليتم الحكم فيها مخفف، لكن في حالة إثبات وجود سبق إصرار وترصد، تتحول القضية إلى جناية قتل، وقد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في حالة الإصابة، بينما في حالة الوفاة تصل إلى الإعدام.