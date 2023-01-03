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فنادق الغردقة كاملة العدد في إجازة نصف السنة

كتب:

شاذلى عبدالراضي
03:20 م | الثلاثاء 03 يناير 2023
سياح بفندق في الغردقة

سياح بفندق في الغردقة

تستعد فنادق الغردقة لاستقبال آلاف الزائرين من رواد السياحة الداخلية لقضاء إجازة رأس السنة، والتي ستبدأ عقب أداء الطلاب من امتحانات «الترم الأول» للعام الدراسي الحالي، إذ تشهد الفنادق نسبة إشغالات مرتفعة في إجازة نصف السنة نظرًا للإقبال الشديد على الحجوزات والتي بدأت مبكرا.

إجازة نصف السنة بفنادق الغردقة

وكشف سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة بأن حجوزات إجازة نصف السنة بدأت مبكرًا، حيث تلقت فنادق الغردقة عدد من الحجوزات من شركات السياحة والنقابات لرواد السياحة الداخلية لقضاء إجازة نصف السنة على شواطئ الغردقة.

وأكد «جمعة» في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الثلاثاء أن أسعار الإقامة خلال إجازة نصف السنة ترتفع بنسبة 20%عَن الأسعار الحالية، نظرًا لزيادة عدد الحجوزات التي تلقتها الفنادق، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق خلال الإجازة.

رواج السياحة الداخلية في نصف السنة 

وأضاف أبوالمجد على نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر بأن إجازة نصف السنة تشهد رواج للسياحة الداخلية بفنادق الغردقة، مفسرا ذلك في حديثه للوطن بأن الغردقة تعيش أجواء دافئة شتاء وطقس معتدل وشمس ساطعة تجذب إليها السائحين الأجانب والمصريين، لافتا إلى أن نسبة الإشغالات بالفنادق تتعدى حاجز 90% خلال إجازة نصف السنة. 

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بقلم شاذلى عبدالراضي