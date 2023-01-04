«مدينة السيارات الجديدة» إنجاز جديد برؤية متطورة.. مساحتها 75 فدانا

إنجاز جديد بفكر ورؤية متطورة، حول الصحراء إلى كيان عالمي والعشوائية لرقي والتحضر لتكون مدينة متكاملة للسيارات، تقع على طريق العين السخنة عند تقاطع طريق سوق السيارات مع امتداد محور محمد نجيب على مساحة 57 فدانا.

كانت البداية منذ عام مضى عندما أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنقل سوق السيارات من الحي العاشر بمدينة نصر بسبب الزحام والعشوائية إلى طريق العين السخنة بمنطقة وادي دجلة لإنشاء مدينة عالمية للسيارات، وربطها بشبكة الطرق العملاقة الجديدة لسهولة الوصول إليها ولأن كلمة السر دائما في الإنجاز هي أمر من الرئيس السيسي وتكليف للهيئة الهندسية، تحول المكان على الفور إلى خلية نحل للخروج بمدينة عالمية تكون واجهة لمصر وتضم منطقة حرة ومنطقة لبيع السيارات المستعملة ومنطقة مجمع التوكيلات ومكاتب مرور ومعارض سيارات وباقي الخدمات المقدمة للعميل حتى ينهي جميع إجراءات شراء سيارة قبل الخروج من المدينة.

إعداد المدينة لتكون مركزا للتصدير من مصر للعالم

وأشار تقرير صادر عن محافظة القاهرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتابع ويتفقد تنفيذ المشروع بنفسه لحظة بلحظة، موجها بضرورة إكمال كل ما تحتاجه المدينة لتكون على أعلى مستوى، وإعدادها لتكون مركزا للتصدير من مصر للعالم عند البدء في إنتاج السيارات الكهربائية المصرية أو أي نوع سيارات أخرى قد تنتجه مصر في الفترة المقبلة، والمدينة الجديدة هي نقلة نوعية لشكل الأسواق الحضارية المتكاملة، تم تنفيذها بأقصى المعايير العالمية في الجودة، وتضم جميع الخدمات الخاصة بقطاع السيارات بداية من طرق عرض المركبات وإجراءات شرائها حتى عمل الصيانة لها وخدمات ما بعد البيع، ويضم سوق السيارات 8 ورش صيانة للسيارات و10مطاعم وكافتيريات و14 مكتب مرور و5 مكاتب نيابة عامة و9 مكاتب للشهر العقاري و7 مكاتب إدارية ومجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، تتسع لـ 4000 سيارة، بالإضافة إلى العديد من ساحات الانتظار.

مبان تجارية ومقرات للبنوك

كما يحتوي سوق السيارات أيضا على مبانٍ تجارية، ومقرات إدارية، إلى جانب البنوك، ومقرات الشهر العقاري التي تساعد على توفير الكثير من السبل للمستخدمين؛ فهي على سبيل المثال تتيح إنجاز عمليات البيع والشراء بسهولة تامة من خلال منطقة البنوك لإتمام عمليات السحب والإيداع لمنظومة أكثر أمانًا، مع تواجد نظام متكامل لكاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية، كما تتيح مدينة السيارات توافر مراكز الصيانة لإجراء الفحوصات الدورية والطارئة، بالإضافة إلى أماكن شراء قطع غيار السيارات، ومحلات تجارية تشمل الكثير من متطلبات سوق السيارات.

فتح آفاق جديدة لسوق العمل

ومن مزايا المشروع، فتح آفاق جديدة لسوق العمل إذ يرغب العديد من المواطنين في إنجاز العديد من المهام بمكان واحد، ولتوفير الوقت والجهد أيضا، وهذا ما يحرص عليه الرئيس السيسي خلال كل المشروعات والإنجازات الحديثة.