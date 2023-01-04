مستشار طاقة للقاهرة الإخبارية: انكماش الاقتصاد الروسي كان أقل من المتوقع

قال عامر الشوبكي مستشار الطاقة الدولي، إن خسارة روسيا من تصدير الغاز بأسعار مخفضة بعد اعتماد الاتحاد الأوروبي سعرا موحدا 60 دولارًا للبرميل الواحد، لن تكون مدمرة، لأنها دولة قوية وتمتلك اقتصادًا قويًا وحققت نموًا اقتصاديًا خلال السنوات الماضية، موضحًا أنه كان من المتوقع أن تحقق روسيا انكماشًا اقتصاديًا بالسالب يصل إلى 15% ولكن الانكماش فيها كان بين 4 و5%، وجاء أقل مما هو متوقع بكثير.

ألمانيا وفرت 220 مليار دولار للموازنة العسكرية

وأضاف «الشوبكي»، خلال مداخلة عبر «سكايب»، لبرنامج «المراقب»، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ألمانيا وفرت 220 مليار دولار للموازنة العسكرية كانت في الماضي تتجه لتمويل ودعم الأسر والبنية التحتية، وهناك خسائر كبيرة على القارة الأوروبية، ومنها أنها فقدت أسعار الطاقة الرخيصة للأبد.

أوروبا الآن تحاول تنويع الطاقة من الدول العربية

وأوضح مستشار الطاقة الدولي، أن أوروبا الآن، تحاول تنويع الطاقة من الدول العربية ومصر لها دور في تصدير الهيدروجين الأخضر لها خلال السنوات المقبلة وكذلك الكهرباء من خلال الربط مع قبرص واليونان ومنها لأوروبا وكذلك الغاز المسال، وهذا كله فائدة لمصلحة مصر الاعتماد عليها في هذا المضمار، وكذلك المغرب والجزائر وليبيا.