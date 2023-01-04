عاجل.. مصرع عامل في تصادم سيارة وتروسيكل بالبحيرة

لقي عامل في محافظة البحيرة مصرعه، قبل قليل، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي أبو حمص تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم في البحيرة

وورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد استقبال المستشفى جثة عامل إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل، مما أدى إلى مصرع عامل وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المتوفى

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة «سعد.م. ع»، 50 سنة، مقيم في أبو حمص، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي أبو حمص العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وتولت النيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.