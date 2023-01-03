تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من استخراج جثة عامل، انهار عليه التراب أثناء التنقيب عن الآثار داخل حوش منزله، بقرية ديبونو التابعة لمركز إدكو بمحافظة البحيرة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار في البحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد مصرع عامل مجهول الهوية أثناء التنقيب عن آثار؛ داخل حوش منزله بقرية ديبونو التابعة لدائرة المركز حيث انهار عليه التراب، وحرر محضر بالواقعة.

أجهزة الأمن تنتقل إلى مكان الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية وسيارات لرفع التراب، واستخراج الجثمان وتبين أنه لشخص يدعى" حماده.ج.ف"، 30 سنة، مقيم كفر الدوار، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى إدكو العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.