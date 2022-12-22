الرئيس الأوكراني يهدي الكونجرس الأمريكي علم بلاده: هدية من العسكريين
كتب:
أحمد حامد دياب
03:56 ص | الخميس 22 ديسمبر 2022
زيلينسكي في الكونجرس الأمريكي
قدم الرئيس الأوكراني فلاديمير يلينسكي، هدية للكونجرس الأميركي، عبارة عن علم أوكرانيا، جلبه معه من أرض المعركة، مؤكدا أنّ هذا العلم هو هدية من العسكريين الأوكرانيين الذين يقاتلون على خط الجبهة في باخموت، معتبرًا أن المساعدة الأميركية لأوكرانيا ليست صدقة بل استثمار.
جاء ذلك في أثناء زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للكونجرس الأمريكي؛ إذ وصل للولايات المتحدة الأمريكية والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن.
زيلنسكي: الشكر الجزيل للولايات المتحدة الأمريكية
وقدم زيلينسكي جزيل الشكر للولايات المتحدة على المساعدة المالية التي قدموها لأوكرانيا، والتي قد يقرّروا تقديمها لاحقا، مؤكّداً أنّ أموالهم ليست صدقة، معتبرًا أنّها استثمار في الأمن العالمي والديموقراطية، ونحن نديرها بأكثر الطرق مسؤولية.
#نانسي_بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي تسلم #زيلينسكي "هدية العاصمة" الأمريكية تكريما له#القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/1BaWDNz2PK— AlQahera News (@Alqaheranewstv) December 22, 2022
رئيسة مجلس النواب تهدي زيلينسكي هدية العاصمة الأمريكية
وأكد زيلينسكي لأعضاء الكونجرس، أن أوروبا أكثر قوة، مشيرًا إلى روسيا فشلت في إخضاع أوكرانيا، وستواصل بلاده المعركة حتى تحقيق النصر.
بينما سلمت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، زيلينسكي، هدية العاصمة الأمريكية، تكريما له.