أبرز مشروعات الزراعة في سوهاج.. محطة غربلة التقاوي بالكوثر وصومعة طهطا

تعد سوهاج من المحافظات الزراعية، إذ يعتمد معظم أهلها على الزراعة، فتبلغ المساحة المنزرعة بسوهاج 347.2 ألف فدان، وشهد قطاع الزراعة بالمحافظة طفرة بها من توفير التقاوي عالية الجودة للمزارعين لتنمية قطاع الزراعة، فضلا عن عقد الندوات التوعوية بالوحدات الزراعية لتوعية المزارعين بالتقاوي وأنواعها ومحاربة الآفات واختيار النوع والمحصول المناسب للزراعة وتأثير التغيرات المناخية على ذلك.

محطة غربلة وإنتاج التقاوي بحي الكوثر

خصصت وزارة الزراعة 5 أفدنة بحي الكوثر في محافظة سوهاج لإنشاء محطة غربلة وإنتاج التقاوي، بإشراف من وزارة الزراعة للمساهمة بتوفير التقاوي المختلفة عالية الجودة للمزارعين لزيادة الإنتاجية بالفدان بكل المحاصيل الزراعية بسوهاج للحصول على منتجات عالية الجودة، وهي المحطة الأولى من نوعها بمحافظة سوهاج.

إنشاء صومعة طهطا بتكلفة 56.5 مليون جنيه

وأنشأت محافظة سوهاج صومعة طهطا بقدرة استيعابية 60 ألف طن للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح بتكلفة 56.5 مليون جنيه.

تثقيف المزارعين بسوهاج

واستهدفت القافلة الشاملة للتحالف الوطنى للعمل الأهلي، بقرية أم دومة بمركز طما، وقافلة «ستر وعافية» بقرية أولاد علي وبالبلينا، المزارعين بندوات تثقيفية لزيادة الإنتاجية، وشارك بالتثقيف كلية الزراعة بمحافظة سوهاج.