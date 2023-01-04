تبطين ترع سوهاج للحفاظ على الموارد المائية بتكلفة تجاوزت مليار جنيه

اهتمت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بتبطين الترع، لترشيد استخدام الموارد المائية بالمحافظة، كمحاور استراتيجية للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع بالقرى والنجوع لتحقيق نقلة حضارية وتحسين البيئة بما يسهم في رفع معيشة المواطنين.

تبطين 123 ترعة بسوهاج

واستهدفت تبطين 123 ترعة في 7 مراكز بمحافظة سوهاج، بطول 90 كيلو متر بتكلفة أكثر من مليار جنيه، وجرى الانتهاء من تبطين 21 ترعة منها، تأهيل وتبطين ترعة القبيصات بمركز طهطا وترعة إسخات التابعة لمركز ومدينة جرجا، وترعة أسيل بمركز المراغة وترعة السمري بمركز طهطا أيضا وترعتي شرق ونزلة عمارة بمركز طهطا وترعة الجنانين وساحل سفلاق بأخميم، إضافة إلى تبطين 10 ترع بهندسة ري مركز أخميم.

العمل على الانتهاء من مشروع تبطين الترع قريبا

ويجري الاستمرار في تبطين وتأهيل ترعة نجع العرب بالنغاميش بمركز دار السلام وترعتي البهاليل والعبادلة بقرية البطاخ بمركز المراغة وترعة الأحايوة بقرية القرامطة بمركز ساقلتة وترعة حمادة بالسلامون والجنابية بنجع المستجد بمركز طما وترعة جنابية البلابيش بمركز دار السلام بطول 2 كيلو متر بداية من مدخل الزوازية حتى مدخل قرية أولاد خليفة، وكذلك استمرار العمل في تبطين وتأهيل ترعة «سيالة أولاد يحيى» بمركز دار السلام بطول 4600 متر بداية من قية العصارة بقرية أولاد يحيى حتى قرية مزاتة شرق فقد جرى الانتهاء من 2000 متر، وجار استكمال الباقي.