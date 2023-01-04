أستاذ تمويل لقناة الحياة: الاقتصاد المصري قوي وقادر على الإيفاء بالتزاماته خارجيا

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة المصرية إحدى الدول القوية التي دائما ما تفي بالتزاماتها الخارجية تجاه أي من الدول، وعلى الرغم من التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري، إلا أن الدولة ملتزمة في إطار بنية أساسية للإصلاح الاقتصادي.

استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه في هذا الإطار، أجرت الدولة المصرية استكمالا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، وحدث من خلال هذا الاتفاق موافقة مبدئية على تمويلات وبدأ ينساب ذلك على الاقتصاد المصري.

التمويلات شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

واستطرد: «كل تلك التمويلات تدعم الثقة في الاقتصاد المصري وموارد النقد الأجنبي، والتزامات مصر خارجيا جاءت بالتزامن مع صافي الاحتياطي بالنقد الأجنبي الذي يشهد زيادة، وجه كمان بالتزامن مع أن القطاع المصرفي أصبح لديه قدر من النقد الأجنبي اللي من خلاله بيسهل خروج البضائع من المواني المصرية خلال الفترة الماضية».