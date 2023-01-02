أستاذ اقتصاد: مصر أهم الوجهات الاستثمارية للأسواق الناشئة في آخر 5 سنوات

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقًا، إن مصر تحولت إلى أهم الوجهات الاستثمارية للأسواق الناشئة في آخر 5 سنوات، كما أنها كانت الوجهة الأولى والثانية على مستوى أفريقيا خلال العامين الماضيين، وذلك بسبب جهود الدولة لجذب الاستثمارات من خلال الحوافز الإجراءات غير المسبوقة مثل الرخصة الذهبية لتعزيز تدفق النقد الأجنبي لمصر ونتجاوز تداعيات الأزمات والتقلبات العالمية.

زيادة في الاستثمارات المؤسسية

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن حجم الاستثمارات في مصر خلال 7 أو 8 شهور من يوليو 2021 حتى مارس 2022 وصل إلى 8 مليارات دولار بزيادة 50%، لافتًا إلى أن هناك مؤشرات حول زيادة الاستثمارات المؤسسية المعنية بالصناديق السيادية العربية والدولية.

حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

وأكد أستاذ الاقتصاد السياسي، حرص السيادية العربية والدولية على الاستثمار في مصر مثل الصناديق الخليجية، مشيرًا إلى أن هناك فرق بين الصندوق السيادي والاستثمار الفردي أو المؤسسي كبير، لأن تلك الصناديق لا تضع أي أموال أو استثمارات إلا في حي حالة وجود ثبات بالدولة.

وأشار مستشار البنك الدولي سابقًا، إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وصل إلى 4 مليارات دولار، موضحا ان الدولة تبذل مجهودات كبير في زيادة مجالات الاستثمار الجديدة، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، إلى جانب التحول الرقمي وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.