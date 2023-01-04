الحزب الديمقراطي يدعو لاختيار حكيم جفريز رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

حثَّ أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي، على اختيار حكيم جفريز رئيسًا للمجلس، وذلك خلال جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب الأمريكي، إذ ذكر أنه لا يوجد إحباط من جانب الديمقراطيين، ونحن نركز على خدمة الشعب الأمريكي، ومن أجل القيام بذلك لابد أن نتحد خلف رئيس لمجلس النواب.

وأضاف عضو مجلس النواب الأمريكي خلال الجلسة التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الديمقراطيين متحدون حول رئيس للمجلس، يعمل على تحسين الصناعات والرواتب، يعلم أهمية الاقتصاد من أجل حل هذه الأزمة، وإحياء الولايات المتحدة الامريكية من جديد، لذا أحث على اختيار حكيم جفريز رئيسًا لمجلس النواب.