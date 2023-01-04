تنمية الصعيد.. مشروعات بالمليارات في مجالات الطرق والكباري والسكة الحديد

حظيت محافظات الصعيد، بالنصيب الأكبر من مشروعات قطاع النقل والمواصلات والسكك الحديدية والطرق والمحاور بمليارات الجنيهات، وتأتي هذه التنمية الشاملة في الصعيد ضمن اهتمام الرئيس السيسي، بأهل الصعيد.

225 مليار جنيه في قطاع السكة الحديد

وبحسب إحصائيات وبيانات رسمية، حصلت «الوطن»، على نسخة منها، جرى تخصيص 225 مليار جنيه لمشروعات السكك الحديدة خلال الفترة من 2014 وحتى 2024، وجرى إنشاء وتطوير 6600 كم من الطرق وإنفاق 32 مليار جنيه في تطوير منظومة السكة الحديد، كما تم تنفيذ 365 كوبري ونفقا.

محاور الصعيد على نهر النيل

وخلال الفترات الماضية جرى افتتاح عدد من المشروعات في محافظات الصعيد في قطاع الطرق والكباري، إذ جرى افتتاح عدد من مشروعات محاور الطرق والنقل وهي:

- افتتاح محور قوص بمحافظة قنا بطول 19 كيلومترا ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي.

- محور عدلي منصور بمحافظة بني سويف بطول 7 كيلو مترات ويربط بين البر الشرقي للنيل (طريق الصعيد الحر عن طريق وصلة بياض العرب) وبين البر الغربي للنيل (طريق الفيوم بني سويف).

- محور سمالوط بمحافظة المنيا بطول 24 كيلو مترا ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غرباً عبر نهر النيل.

- افتتاح محور كلابشة بمحافظة أسوان بطول 23 كيلومترا ويربط الطريق الزراعي شرقا بالطريق الزراعي الغربي والطريق الصحراوي غرباً عابراً نهر النيل جنوب كلابشة.

- محور ديروط الفرافرة المرحلة الأولى بطول 15 كيلومترا ويربط بين شرق وغرب النيل.

وشمل التطوير والتنمية في الصعيد تطوير الطرق وهي:

- تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي (القاهرة المنيا) بطول 230 كيلومترا.

- ازدواج طريق (سفاجا - القصير – مرسى علم) بطول 200 كيلومتر.

- عدد من الكباري والمزلقانات هي: كوبري ميدان المديرية بمحافظة بني سويف، كوبري البلينا بمحافظة سوهاج، كوبري أعلى مفيض توشكي

- تنفيذ مشروعات الطرق 125 شركة منها 122 شركة قطاع خاص يعمل بها ما يزيد على 80 ألف موظف وعامل، وبما ينعكس على تشغيل الشباب، وبالتالي خفض معدلات نسب البطالة في الصعيد.