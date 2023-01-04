«حياة كريمة» في محافظة قنا.. مشروعات بتكلفة 31 مليار جنيه

نقلة حياتية إلى الأفضل تشهدها محافظة قنا، في عهد الرئيس السيسي، تنفذها مبادرة حياة كريمة، في مراكز محافظة قنا، من مشروعات خدمية بكافة أنواعها مجمعات طبية ومدارس جديدة ومشاريع صرف صحي ووحدات إسعاف ومكاتب بريد، إضافة تنمية الأسر الأكثر احتياجاً بتوفير إعانات، وذلك بعد سنوات التهميش، لنقل القرى والنجوع نقلة حضارية ضمن الجمهورية الجديدة.

وقال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تعد بمثابة انعكاس وطني يترجم حرص القيادة السياسية الوطنية على تحقيق حياة تليق بالمواطن المصري في ظل تحديات محلية واقليمية ودولية، لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء الذي يتطلع إليه المواطنون الطامحون الى غد مشرق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

محافظ قنا المبادرة تستهدف 5 مراكز في المحافظة

وتابع في تصريحاته لـ"الوطن" المرحلة الاولي لمبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا تهدف الي تنمية وتطوير 5 مراكز تضم 19 مجلس قروى و 86 قرية رئيسية و 722 نجع وعزبة يتم بهم تنفيذ 960مشروع خدمى في مختلف القطاعات الخدمية بإستثمارات تصل إلى 31 مليار جنيه ، يستفيد منها حوالى 1.5 مليون مواطن يقطون الريف اى ما يعادل 43% من تعداد سكان محافظة قنا.

الانتهاء من 363 مشروعا في حياة كريمة بقنا

وتابع ، بالنسبة للمشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة فإنه بالفعل تم الإنتهاء من عدد كبير منها تصل الي اكثر من 363 مشروعا ، وتم البدء في التشغيل التجريبى لعدد من المبانى الخدمية التى تم إنشائها ضمن المبادرة ، وجارى إنهاء التشطيبات النهائية بالمشروعات المتبقة ، سواء كانت مشروعات بنية تحتية ، أو مشروعات خدمية.

اما المرحلة الثانية من المبادرة فمن المقرر البدء فى تنفيذها أواخر شهر يناير الجارى ، وتستهدف فى محافظة قنا ، قرى مركزي نجع حمادى وقنا ، وتم الانتهاء من توفير الاراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات المقترحة خلال هذه المرحلة .

برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر

وفي سياق متصل ، أكد أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أطلقته الحكومة المصرية لإحداث تنمية حقيقية ومستدامة بمحافظتىّ قنا وسوهاج كنموذج أولى سيتم تطبيق تجربته على باقى محافظات الجمهورية ، وتبلغ القيمة الإجمالية لتمويل مشروعات البرنامج 957 مليون دولار ، ويبلغ نصيب قنا من هذا التمويل 421 مليون دولار بنسبة 44% من إجمالى قيمة التمويل .

ويستهدف البرنامج إحداث نقلة حقيقية بصعيد مصر من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الكبرى لتغيير الصورة التقليدية عن صعيد مصر، من خلال العمل على 5 محاور رئيسية هى "البنية التحتية – تطوير المناطق الصناعية – تنمية التكتلات الإقتصادية – تطوير المراكز التكنولوجية – بناء القدرات والتطوير المؤسسى " .

وأكد أن برنامج التنمية المحلية نجح حتى الآن في تنفيذ أكثر من 1744 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية خلال عامين ونصف استفاد منها حوالى 2.6 مليون مواطن بتكلفة مالية تصل إلى 5 مليارات جنيه ، ساهمت في توفير حوالى 150 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

وخلال العام الماضي 2022 يجرى تنفيذ 241 مشروع بتكلفة 1 مليار جنيه تقريبا ، ونظرا لنجاح البرنامج في إحداث طفرة كبيرة بمختلف القطاعات المستهدفة فقد تم تصنيفه علي منصة الأمم المتحدة كأفضل برنامج تنموي في مكافحة الفقر وتحقيق اهداف التنمية المستدامة ، ومن المقرر الإنتهاء من جميع المشروعات المستهدفة ضمن البرنامج في يونيو 2023 .