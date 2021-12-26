السيسي في افتتاح «توشكى الخير»: إحنا نقدر نعمل كل حاجة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للشركات الوطنية والمدنية ، والهيئة الهندسية، العاملة في مشروعات توشكى، وطالبهم بأن يكون أكتوبر 2022 بداية لتحويل العمل إلى أراضٍ لإنتاج خير لمصر، متابعا: «مش هنقدر نقول الكلام ده يخلص في شهر أكتوبر، عشان بالتوازي الشركات الأخرى الوطنية والهيئة الهندسية المسؤولين قدامي، والمسؤلية على الهيئة الهندسية، وعلى شهر 9 الجاي نكون مسلمين الأرض».

السيسي: نقدر نعمل كل حاجة إن شاء الله

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية في منطقة توشكى: «نقدر نعمل كل حاجة إن شاء الله، واللي بنعمله ده رئاسة الوزراء معانا والوزارات المختلفة معانا، ووزارة الكهرباء بتحط من موازنتها في المشروعات المختلفة»، كما طالب بأخد ضمانات على الشركات العاملة في مشروع توشكى، بأن يمتد العقد 20 سنة.

تطوير الرقعة الزراعية

جهد كبير تبذله الدولة المصرية لتطوير وزيادة الرقعة الزراعية لسد الفجوة الغذائية، إذ تنسق وزارة الزراعة مع وزارة الري ضمن مشروع تحديث الري الحقلي، لاستخدام التقنيات الزراعية الحديثة وزيادة الإنتاج وتوفير مياه لزراعة المساحات الجديدة، وتقاسمت الوزارتان الأفدنة الزراعية بالمحافظات حتى تُحدث بنظام الري، إلى جانب توعية المزارعين والمستثمرين وتوضيح الفوائد التي ستعود على الأهالي من تطبيق المنظومة.