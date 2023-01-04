«تموين الشرقية» لقناة الحياة: إنشاء 19 معرض أهلا رمضان بالمحافظة

قالت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن الوزارة على مستوى المحافظة أنشأت 19 معرضا ثابتا لـ«أهلا رمضان» لتغطية مراكز المحافظة، وهناك عدد من المراكز جرى فيها إنشاء أكثر من معرض منها الزقازيق.

إنشاء معرض الزقازيق في أكتوبر الماضي

وأضافت «عبدالرحمن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن معرض الزقازيق كان يعمل منذ شهر أكتوبر الماضي مع زيادة أسعار المنتجات في الأسواق، إذ أن ذلك المعرض جرى افتتاحه من خلال تعاون وزارة التموين والغرف التجارية والمحافظة.

واستطرد: «المعرض مستمر معانا في رمضان بجانب المعارض التانية والمعارض المتنقلة، والهيبرات اللي بتشترك معانا في كل سنة في أهلا رمضان، بيساهموا معانا بتخفيضات معقولة للمواطنين بحيث أن المواطن يقدر يشتري حاجته خلال الشهر الكريم».