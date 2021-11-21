تفاصيل تعطيل الدراسة اليوم بالقاهرة والجيزة بسبب موجة الطقس السيئ

أصدرت محافظتا القاهرة والجيزة قرار تعطيل الدراسة اليوم بالقاهرة والجيزة بجميع المدارس الحكومية والخاصة نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد من سقوط أمطار ورياح وحدوث تجمعات للمياه بعدة مناطق والتعامل معها، حيث تعرضت المحافظتان لسقوط أمطار.

قرار الإجازة سلطة المحافظ

ومن جانبها، أخطرت مديريات التعليم الإدارات التعليمية والمدارس بقرار تعطيل الدراسة اليوم بالقاهرة والجيزة حفاظا على سلامة الطلاب والحد من أي زحام وتسيير الحركة المرورية والتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، وذلك تأكيدا للامركزية للمحافظين بمنح كل محافظ سلطة اتخاذ قرار بتعطيل الدراسة في حالة سوء الأحوال الجوية، حيث قرر عدد من المحافظات تعليق الدراسة غدا بالمدارس والجامعات لتفادي الطقس السيئ.

إجراءات للتعامل مع الطقس السيئ

وأكدت محافظة القاهرة أن قرار تعطيل الدراسة تم بسبب موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة وجار سحب تراكمات مياه الأمطار واستمرار تطهير بالوعات الصرف وتمركز المعدات بالنقاط الساخنة التي تشهد تجمعات للمياه حيث نشرت القاهرة نحو 165معدة وسيارة بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق والمحاور الرئيسية والميادين للتعامل مع أي طارئ والسيطرة على الوضع.

ومن ضمن إجراءات التعامل مع موجة الطقس السيئ تعطيل الدراسة اليوم بالقاهرة والجيزة إضافة إلى توجيهات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال لرؤساء الأحياء والهيئات المختصة من مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة بالتنسيق المستمر والتفاعل مع أي شكاوى ترد من المواطنين لإزالة أي مشكلات على الفور تتعلق بمياه الأمطار، وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكباري.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، شددت على مديري المدارس بضرورة التواجد في المدارس اعتباراً من أول اليوم وإجراء جولات تفقدية بصفة مستمرة.