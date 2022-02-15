8 تعليمات هامة لـ الإدارات التعليمية بالقاهرة قبل انطلاق الدراسة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والذي من المقرر أن ينطلق يوم السبت 19 فبراير، طبقا للخريطة الزمنية للعام الحالي، والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وشددت المديرية خلال خطاب أرسلته للإدارات التعليمية، بتنفيذ التعليمات لتحقيق أعلى فائدة للطلاب المدارس الفنية بجميع نوعياتها (التجاري- الفني- الصناعي- الزراعي- الفندقي)، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين والطلاب داخل المدرسة، والتشديد على توافر المطهرات داخـل دورات المياه.

تعليمات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة للإدارات

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تعليمات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة للإدارات والمدارس، استعدادا للعام الدراسي الجديد، وهي:

- التأكد من صرف المخصصات المالية للمدارس وخامات تعليم- إدارة شهرية- صيانة بسيطة.

- متابعة مدارس التعليم الفني التابعة للإدارة بصفة يومية بجميع نوعياتها وموافاة التعليم الفني بالمديرية، بمدى جاهزية المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني.

- عـدم عـقـد اجتماعات أو مؤتمرات أو تدربیات زيارات من أي جهة، إلا بموافقة وكيل أول الوزارة مدير المديرية.

متابعة خروج الطلاب من الحصص والأسباب

- متابعة دورات المياه وأماكن تجمعات الطلاب في وقت الفسحة لتفادي حدوث أي مشكلات.

- التأكد من فصل التيار ومحابس المياه بالمدرسة، والتأكد من مغادرة جميع الطلاب.

- الالتزام بتعليمات الأمن عند الدخول إلى المدرسة، وعند المغادرة بالنسبة للطلاب والمعلمين والعاملين.

- الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين والطلاب.

- التنبيه على المشرفين بمتابعة خروج الطلاب من الفصول أثناء الحصص، وأسباب الخروج والعمـل عـلـى تذليل المشكلات، والتأكد من أن خروج الطالب من الحصة هو بمعرفة مـدرس الحصة والتعاون مع الإخصائيين، وإدارة المدرسة عند حدوث أي مشكلة.