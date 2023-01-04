قناة الحياة تستعرض استكمال رصف الطريق الدائري في أخميم الجديدة بسوهاج

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديدًا، عن مشروع استكمال رصف الطريق الدائري في مدينة أخميم الجديدة بطول 6 كيلو مترات، وعرض 48 مترا.

ويستمر العمل في مشروع استكمال رصف الطريق الدائري في مدينة أخميم الجديدة ضمن مشروعات التنمية العمرانية بالمحافظة، على حددو الكردون الغربي للمدينة، إذ يوفر الطريق نحو 500 فرصة عمل لأهالي محافظة سوهاج والمحافظات المحيطة بها.