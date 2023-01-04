محافظ الفيوم ضيف رانيا هاشم في «بصراحة» على شاشة «الحياة» غدا

تستضيف الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «بصراحة» المُذاع على شبكة تلفزيون الحياة، الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، في السابعة من مساء غد الجمعة على شبكة تليفزيون الحياة.

محافظ الفيوم يرد على شكاوى وأسئلة المواطنين

ومن المقرر، تلقي محافظ الفيوم شكاوى وأسئلة مواطني المحافظة والرد عليها، كما سيشرح كيفية استغلال مقومات المحافظة في تنشيط السياحة الثقافية والبيئية، كما سيتحدث عن أبرز الزراعات وكيفية التوسع الأفقى للأراضى الزراعية بالمحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل الاستراتيجية.

تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

وكان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وجه بتشكيل مجموعات عمل في جميع الوحدات المحلية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يُجري تنفيذها في مركزي إطسا ويوسف الصديق، لرصد أي معوقات تؤثر بالسلب على معدلات التنفيذ.

وأوضح محافظ الفيوم، أنّ الهدف الرئيسي من تشكيل تلك المجموعات، هو الإسراع في معدلات تنفيذ كافة الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلاً عن رصد المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها بما يعود بالنفع على المواطنين.

ووجه مجموعات العمل، بسرعة رصد القرى والشوارع التي تم انتهاء العمل فيها، فيما يخص توصيل خدمات الغاز الطبيعي والاتصالات وكافة المرافق بها، حتى يتم البدء في أعمال الرصف بأسرع وقت، موجها برصد أي معوقات لسير العمل في كافة مشروعات حياة كريمة وعرضها عليه بصورة شخصية لتلافيها بشكل عاجل.