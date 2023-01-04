التنمية تصل سوهاج.. مشروعات كبرى تغير شكل الحياة وتوفر فرص عمل

سنوات طويلة ويد البناء والتعمير لم تصل صعيد مصر وخاصة القري والنجوع التي دائماً ماكانت تعاني من التهميش وارتفاع معدلات الأمية والبطالة والمشاكل الصحية والإجتماعية، إلي ان جاءت مشروعات حياة كريمة لإعادة الحياة من جديد.

مشروعات قومية عملاقة ومدن جديدة في محافظة سوهاج تنتظر افتتاحها خلال الساعات القليلة المقبلة وسط فرحة كبيرة من الأهالي وأبناء القري.

سوهاج الجديدة: مدينة ذكية بخدمات متكاملة

وتعتبر مدينة سوهاج الجديدة أبز المشروعات التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين من محدودي الدخل تشمل العديد من الخدمات والمرافق والأسواق التجارية.

وقال المهندس مصطفي هارب رئيس جهاز تنمية سوهاج الجديدة في تصريحات لـ «الوطن»، إن المدينة تضم 5 مراحل سكنية وتقع غرب محافظة سوهاج، وتبعد عنها مسافة 8 كيلو مترات على مساحة اجمالية 29 ألف فدان.

و تتميز المدينة بتقسيمها، حيث تحتوي على مناطق سكنية، ومناطق خدمية، ومناطق تعليمية، ومناطق ترفيهية، ومناطق صناعية ومستشفيات علي أعلي مستوي.

وأضاف ان المدينة تحتوي علي جامعة سوهاج الجديدة ومستشفي سوهاج الجديدة التي سيتم افتتاحها مع افتتاح المدينة ونادي اجتماعي ورياضي والعديد من مجمعات المطاعم والكافيهات.

وأنهت هيئة المجتمعات العمرانية انشاء محطة تغذية في المدينة بطاقة 6400 متر مكعب لليوم وتشغيل محطة تنقية للمياه بطاقة 35.000 متر مكعب لليوم إلي جانب مد شبكات المياه بطول 183 كم.

كما نفذت الهيئة الطريق الجديد، الذي يصل بين المدينة، وبين محافظة سوهاج و شبكات للطرق يبلغ طولها 147 كم إلي جانب موزعات الكهرباء في 4 أماكن رئيسية في المدينة.

أم دومة تتحول لقرية نموذجية

ونجحت مبادرة حياة كريمة في تحويل قرية أم دومة بمركز طما شمال سوهاج إلي قرية نموذجية ضمت تنفيذ 18 مشروع مابين التعليم والصحة والمرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وشهدت قرية أم دومة تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية وتطوير مركز الشباب وانشاء نقطة اسعاف أم دومة ووحدة لطب الأسرة ومجمع ابتدائي للرية وصيانة المدارس الإعدادية والثانوية وتدبيش وتبطين ترعة قنديل المارة في القرية وتطوير مكاتب البريد ووحدة الإطفاء ونقطة الشرطة.

كما أنهت المؤسسة انشاء المكتبة العامة في القرية تضم العديد من الكتب في شتي المجالات العلمية ومكتبة للأطفال بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

مجمع الصناعات.. مشروع يوفر فرص العمل

ويعتبر مجمع الصناعات في مدينة جرجا أحد أهم المشروعات التي تحولت إلي حقيقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اهتمامه بتوفير فرص العمل وفتح أماكن صناعية جديدة مجهزة بكامل المرافق وتضم وحدات صناعية بمساحات مختلفة وعلي بعد 4 كيلو فقط من الكتلة السكنية.

وقال حازم ثروت مدير مجمع الصناعات بغرب جرجا شمال محافظة سوهاج إن قطاع الصناعة شهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي غير مسبوقة، مشيراً الي ان المجمع يضم يوجد منطقة للشحن والتحميل لكل وحدة صناعية داخل المجمع، وهو مايخلق فرصة جيدة لكبرى الشركات العالمية في الصناعة وجذب المستثمرين.

وأضاف ثروت في تصريحات للوطن ان مجمع الصناعات سيوفر المئات من فرص العمل لشباب المحافظة ومن ثم القضاء على البطالة، وخاصة بين الخريجين.