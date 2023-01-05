في ذكرى وفاته.. إنعام الجريتلي سبب تغيير مسيرة ممدوح عبدالعليم الفنية

ملامحه المصرية الأصيلة، وموهبته الصادقة وإحساسه المرهف، جعله يخترق قلوب الجمهور بمجرد رؤيته على الشاشة، إنه عمدة الشاشة المصرية الفنان ممدوح عبدالعليم، الذي تحل ذكرى وفاته اليوم الخميس.

ذكر الفنان ممدوح عبدالعليم، خلال لقاء سابق مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» على قناة «سي بي سي»، أن أهله توسموا فيه موهبة الفن منذ الصغر، وذلك بعدما شاهدوه وإخوته في إحدى الفرق التي أنشأها برفقتهم، فأرادوا إشراكه في مجال الفن، واتجهوا برفقة شقيقهم الأكبر للتليفزيون المصري لتأدية اختبارات القبول في الفرق الفنية، إلا أن والدته كانت ترفض دخوله عالم الفن.

اكتشاف موهبة ممدوح عبد العليم

وأشار ممدوح عبدالعليم، إلى أن الفنانة إنعام الجريتلي، عندما شاهدته في الاختبارات اكتشفت موهبته في التمثيل، موضحا أنه كان يريد أن يصبح راقصا، قائلا «من هنا كانت بداية التمثيل.. كانت وقتها أستاذتي إنعام الجريتلي قالتلي أنت هتمثل»، على الرغم من رفضه التمثيل لعدم معرفته به، فهو يعتبر نفسه راقصا فقط.

وأضاف «عبد العليم»، أن إنعام الجريتلي أصرت على انضمامه للتمثيل، ليشارك بعدها في تمثيل الأوبريتات، وشاهده المخرج نور الدمرداش، وكانت المرة الأولى في مشواره الفني خلال فترة طفولته بمسلسل «الجنة العذراء» في عام 1969 مع نور الدمرداش، وتتوالى بعدها الأدوار ليصبح عمدة الشاشة المصرية.

الذكرى السابعة لرحيل ممدوح عبد العليم

ورحل ممدوح عبد العليم عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2016 داخل صالة الألعاب الرياضية «جيم» بأحد الأندية الشهيرة، إذ تعرض لأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها لمستشفى الأنجلو، ووافته المنية هناك.