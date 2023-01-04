«الأرصاد» لقناة الحياة: فرص تساقط الأمطار تقل خلال الأيام المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما شهده المواطنون من سقوط أمطار اليوم جاء نتاج وجود منخفض في طبقات الجو العليا ساعد على تكون السحب الممطرة التي كانت موجودة في طبقات الجو العليا بالسواحل الشمالية لمدة يومين.

قلة فرص سقوط الأمطار

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة تقل فرص تساقط الأمطار إلى حد كبير، كما تنخفض فرص سقوط أمطار على مستوى الجمهورية، وفي جنوب الوجه البحري والقاهرة فلن نشهد تساقط أمطار على الأقل حتى نهاية الأسبوع وبدايات الأسبوع المقبل.

عودة الشبورة المائية

واستطرد: «الأجواء هتكون باردة شتوية والبرد هيكون في فترات الليل والصباح الباكر، لكن خالية من الأمطار، وعودة مرة أخرى إلى الشبورة المائية التي من الممكن أن تكون كثيفة أحيانا وينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية».