الأرصاد تكشف حالة الطقس على مدن القناة الأربعاء 4 يناير.. أمطار و برودة وغيوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس على محافظات القناة الأربعاء 4 يناير لتتوقع سقوط أمطار خفيفة على المدن الثلاث السويس والإسماعيلية وبورسعيد بنسبة حدوث 40%، مع انتشار الغيوم الجزئية وانخفاض الحرارة ليلاً.

أمطار خفيفة وغيوم جزئية وبرودة ليلا

ذكر بيان الأرصاد الجوية أن محافظات القناة تشهد الأربعاء سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40%، على بعض مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية والوجه البحري وخليج السويس، مع انتشار الغيوم بشكل جزئي.

حالة البحر المتوسط معتدل والأحمر خفيفة إلى معتدلة

وذكر بيان الأرصاد استقرار حالة البحر المتوسط، مع ارتفاع الموج به بين متر ونصف إلى مترين، مع اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به بين مترين إلا ربع إلى مترين وربع واتجاه الرياح شمالية غربية

انخفاض درجات الحرارة

وأشار البيان إلى انخفاض درجات الحرارة فى محافظات القناة الأربعاء، حيث تسجل السويس العظمى 20 والصغرى 10 درجات مئوية، والإسماعيلية 20 العظمى والصغرى 10 درجات، أما بورسعيد العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

وكانت محافظة السويس، شهدت انتشار الغيوم الكثيفة فى سماء المحافظة وزيادة فى سرعة الرياح والشعور بالبرودة عصر اليوم الثلاثاء، مع انتشار السحب الرعدية وتأثيرها على العديد من المناطق فى خليج السويس ومنطقة الدلتا وشمال الوجه البحري ومرتفعات سانت كاترين ومناطق من سيناء والغردقة وخليج السويس.