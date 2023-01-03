حالة الطقس غدا في المحافظات.. نشاط للرياح وأمطار رعدية بنسبة 60%

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا حول حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، حيث تتعرض العديد من المحافظات إلى سقوط أمطار تتراوح بين 30 إلى 60% على مدار اليوم، وتكون متوسطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية تمتد إلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار وحالة الطقس غدا في المحافظات، أشار البيان إلى تعرض القاهرة والجيزة والقليوبية إلى سقوط أمطار تصل إلى 40% على مدار اليوم، مع طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا، وتكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

فيما تشهد محافظات الغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية سقوط أمطار غدا الأربعاء بنسبة 40% على فترات متفاوتة، مع طقس غائم جزئيا ونشاط للرياح على مدار اليوم، وسط طقس بارد نهارا مائل إلى البرودة ليلا.

فرص سقوط الأمطار غدا الأربعاء

فيما جاءت فرص سقوط الأمطار غدا الأربعاء على محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ بنسبة 60%، وتكون رعدية في بعض المناطق، كما تتعرض المحافظات لطقس بارد ليلا ونهارا، مع تكّون الغيوم الجزئية ونشاط لحركة الرياح.

خريطة سقوط الأمطار غدا

كما تتعرض محافظة بورسعيد إلى سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 50% مع نشاط لحركة الرياح، بالتزامن مع طقس غائم جزئيا وشديد البرودة ليلا.

فيما تسقط أمطار غدا الأربعاء على شمال الصعيد «سوهاج والمنيا والفيوم» بنسبة 30%، وسط نشاط لحركة الرياح، مع طقس شديد البرودة ليلا بارد نهارا.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

وكشفت «الأرصاد» درجات الحرارة في المحافظات غدا، موضحة أن العظمى في القاهرة والوجه البحري 20 درجة، والصغرى 11 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 19 درجة، والصغرى 15 درجة، والعظمى في جنوب سيناء 23 درجة والصغرى 16 درجة.

بينما تسجل شمال الصعيد 23 درجة للعظمى والصغرى 8 درجات، وجنوب سيناء العظمى 22 درجة، والصغرى 10 درجات، و6 درجات في الأقصر، والوادي الجديد 7 درجات، والمنيا 7 درجات.

وحذرت الأرصاد الجوية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة غدا.