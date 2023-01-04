الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الخميس.. ممطر على السواحل والقاهرة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة فى حالة الطقس غدا الخميس على جميع مدن ومحتافظات الجمهورية ، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مصحوبة بفرص لسقوط الأمطار بين المتوسط والخفيفة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

حالة الطقس غدًا

وأضافت الأرصاد في بيان صادر عنها، أن البلاد تشهد استمرار تأثرها بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب الممطرة في حالة الطقس غدًا الخميس، مع وجود كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، تعمل على انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وستستمر فرص سقوط الأمطار بكميات أقل من اليوم الأربعاء، خاصة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

كما يسود طقس لطيف خلال ساعات النهار وبارد في الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، على محافظات ومدن الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 20 - 13

- الزقازيق 20 - 14

- شبين الكوم 20 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 19 - 15

- العلمين الجديدة 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17