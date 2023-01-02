بعد 3 كوؤس عالم.. دفن الأسطورة بيليه في أعلى مقبرة بالعالم

يبدو أن نجم كرة القدم البرازيلي الراحل، بيليه يحطم الأرقام القياسية حتى في مماته، فبعد أن أصبح اللاعب الوحيد في العالم الذي يحصل على كأس العالم لكرة القدم 3 مرات، سيحصل على لقب جديد عندما يتم دفنه في أعلى مقبرة في العالم التي ستحتضن جثمان بيليه، والتي تضم 14 ألف قبو وهي عمودية وليست أفقية أو على الأرض.

أعلى مقبرة في العالم ستوارى جثمان بيليه

وحرص بيليه على شراء قبر له في هذه المقبرة منذ 19 سنة ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن أصبحت أعلى مقبرة في العالم التي ستحتضن جثمان بيليه الملقب بـ «الجوهرة السوداء».

3 أيام حداد قبل دفن بيليه

وقبيل دفنه، حرصت البرازيل أكثر الدول الفائزة بكأس العالم والتي يضم علمها كرة كبيرة، على فرض 3 أيام كحداد بعد وفاة بطل البلاد في الكرة كما ساعد انتخاب رئيس جديد في البلاد إلى تأجيل دفنة بيليه لأن جنازته كانت ستعطل الشوارع في البلاد التي عاد إليها مرة أخرى الرئيس لولا داسيلفا بعد سنوات من السجن والنضال.

تحرك تابوت بيليه

وتحركت اليوم 2 يناير، قوات الشرطة العسكرية والمطافي بجوار التابوت الذي يضم جسد بيليه من أجل تمريره أمام منزل والدته صاحبة الـ 100 عام التي عرفت مؤخرا بوفاته بسبب إصابتها بالزهايمر وترقد في السرير دون حركة بسبب أمراض الشيخوخة، على أن يتم دفنه رسميا غدا الثلاثاء.

جثمان بيليه في الملعب الشهير

وعمدت البرازيل إلى وضع جثمان بيليه في ملعب فريق سانتوس الذي لعب له بيليه الذي يطلق عليه أحيانا «الملك» لمدة 18 موسما، وألقى عليه الجمهور النظرة الأخيرة وسط صلوات ودعوات له بالرحمة.